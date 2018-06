Noleggio autobus con conducente. Commissione approva la proposta di Conca

Di:

Bari. Approvata oggi a maggioranza in V Commissione la Proposta di Legge a prima firma del consigliere del M5S Mario Conca “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente”. “Con questa legge – dichiara Conca – andremo a sanare un vuoto normativo lungo 15 anni per quanto riguarda le modalità di rilascio e la liberalizzazione delle licenze per il noleggio autobus con conducente, dal momento che in Puglia non è mai stato dato seguito a quanto stabilito dalla legge nazionale 218 del 2003. Finalmente elimineremo storture come la compravendita delle licenze e si potrà liberalizzare un mercato che fino ad oggi era reso non accessibile a tutti”.

La proposta di legge dispone che la competenza al rilascio del titolo abilitativo per lo svolgimento dell’attività di trasporto di viaggiatori su strada, non sia più attribuita ai Comuni, ma alle Province e alla Città metropolitana di Bari e che per l’esercizio dell’attività venga presentata da parte dell’impresa la segnalazione certificata di inizio attività.

