Prefettura Foggia “Aggiornate strade per installazione autovelox” (ATTO)

Foggia. In seguito a una recente riunione, “il Prefetto di Foggia ha provveduto ad emanare un apposito decreto per l’aggiornamento delle strade della Provincia sulle quali gli organi di polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici anche automatici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del Codice della Strada“.

Alla riunione hanno partecipato rappresentanti della Provincia e del Comune di Foggia, delle Forze di Polizia, dell’ANAS e dei Comandi delle Polizie Municipali dei Comuni di Apricena, Cerignola, Foggia, Lesina, Orta Nova, Poggio Imperiale, San Giovanni Rotondo, Troia e Stornara.

Nei corso dell’incontro è stato illustrato l’esito del monitoraggio degli incidenti stradali verificatisi sulle strade della provincia di Foggia tra l’1.1.2011 e il 25.5.2018.

I dati del monitoraggio, effettuato sulla base dei dati forniti dalle Forze di Polizia e dalle Polizie Municipali e riportati su un programma applicativo informatico denominato “SINISTRO” consultabile sul sito istituzionale di questa Prefettura, sono stati oggetto di approfondito esame in relazione alla circolare n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 con la quale it Signor Ministro degli Interni ha diramato direttive per garantire un’azione coordinata delle Forze di Polizia per la prevenzione ed it contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali, con particolare riferimento a quelli relativi agli eccessi di velocità.

