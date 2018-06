Rapina studente, denunciato foggiano

Di:

Foggia. Nella mattinata di ieri, uno studente mentre percorreva Viale Pinto, in direzione di Via Martiri di Via Fani è stato vittima di uno scippo da parte di due individui a bordo di uno scooter. Il passeggero scendeva dallo scooter e strappava dal collo del ragazzo la catenina in oro, dandosi poi a precipitosa fuga con il complice.

Nel perpetrare la rapina il malcapitato subiva delle escoriazioni sul collo e si ritrovava con la maglietta strappata.

Da accertamenti esperiti dagli Agenti della Squadra Mobile, Gruppo Falchi è emerso che lo scooter utilizzato per commettere la rapina era quello rinvenuto abbandonato in P.zza del Carmine Vecchio.

Ulteriori indagini hanno consentito di appurare che l’ultimo utilizzatore del mezzo sottoposto a sequestro era B. P. foggiano, sorvegliato speciale che alla luce degli elementi raccolti, veniva denunciato in stato di libertà per il reato di rapina.