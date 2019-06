Dalla Sorbona a S.Marco il prof Michel Korinman parlerà di geopolitica e ambiente

Di:

Sabato 29 giugno 2019 alle ore 18, presso la sala convegni del Museo Paleontologico dei Dinosauri, avrà luogo il primo di una serie di eventi culturali e scientifici di prestigio.

L’evento dal titolo Geopolitica dell’ambiente: educazione alla sostenibilità ospiterà Michel Korinman, professore di Geopolitica alla Sorbona di Parigi uno dei più celebri studiosi in Europa.

Il convegno è organizzato e moderato dal prof. Sacha De Giovanni in collaborazione con il Village Park, l’Agriturismo Masseria Coppa di Mezzo, il Lios Club International di San Marco in Lamis, l’università UNitre, il Comm. Dott. Tommaso Aucello, il Dirigente Scolastico prof. Raffaele Cera e il prof. Matteo Coco, grazie al Patrocinio della Città di San Marco in Lamis, della Provincia di Foggia e dell’Ente Parco Nazionale del Gargano.

L’intervento autorevole dell’ospite accademico internazionale e direttore della rivista italiana di geopolitica Mondo nuovo seguirà i saluti del dott. Michele Merla Sindaco di San Marco in Lamis, del Presidente della Provincia di Foggia dott. Nicola Gatta, del Vice Presidente dell’Ente Naz. Parco del Gargano prof. Claudio Costanzucci e della direttrice dott.ssa Carmela Strizzi.

L’iniziativa ha l’obiettivo di informare i cittadini e di sensibilizzare gli addetti ai lavori riguardo all’analisi della gestione strategica delle risorse e all’importanza dell’educazione ambientale nelle scuole.