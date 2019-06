”Il governo è inerte sui balneari”: la denuncia del Sib

Di:

Il Sib-Confcommercio torna a denunciare «l’allarmante situazione in cui si trovano i balneari». Il presidente Antonio Capacchione lo ha fatto intervenendo all’assemblea degli imprenditori balneari organizzata dalla Confcommercio di Foggia, che si è ieri svolta a Manfredonia. «Le richieste di applicazione degli ulteriori quindici anni ai titoli concessori vigenti sono rimaste nei cassetti di moltissimi Comuni – ha esordito Capacchione – nonostante le circolari applicative regionali; analogamente per le Autorità portuali dove, tra l’altro, si assiste alla latitanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, nonostante innumerevoli sollecitazioni del Sib, non ha ancora emanato alcuna circolare applicativa della legge di stabilità. Infine, è ancora in gestazione il DPCM per l’avvio della riforma del settore che doveva essere emanato entro il 30 aprile scorso e i cui contenuti sono del tutto sconosciuti; mentre il parlamento boccia puntualmente tutte le proposte normative per risolvere ataviche criticità del settore: dall’applicazione dell’aliquota Iva del 10%, come per tutte le altre imprese turistiche, all’eliminazione della assurda clausola del “salvo conguaglio” per il pagamento dei canoni; dall’articolo 49 sulle devoluzioni senza indennizzo al superamento della distinzione fra facile e difficile amovibilità delle opere; dall’eliminazione di anacronistici pareri per le attrezzature, come quello doganale, alla semplificazione e chiarificazione delle procedure amministrative come quelle per l’accatastamento».

Fonte: MondoBalneare.com