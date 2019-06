Manfredonia. “Per il Cosap deciderà il Tar il prossimo 19 giugno l’udienza”

Di:

Manfredonia, 13 giugno 2019. SARA’ il Tar di Bari a sbrogliare l’intricata matassa del Cosap di Manfredonia? Al Tribunale amministrativo regionale è infatti ricorsa la Confcommercio provinciale . La causa è fissata per mercoledì 19 prossimo.

IL RICORSO al Tar, vale a dire la magistratura amministrativa, è l’unica autorità che può entrare nel merito di un complesso sistema di norme che, a quanto sostengono il professor Enrico Follieri e Associarti nel ricorso depositato, l’amministrazione comunale a guida dell’ex sindaco Riccardi, prima che fosse messa in minoranza, non ha rispettato o quanto meno non ha interpretato correttamente.

AL TAR si chiede l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, della delibera di giunta comunale n.33 dell’undici marzo 2019, con la quale sono state aumentate le tariffe del canone Cosap, che ha natura giuridica di entrata patrimoniale, introdotto dall’amministrazione comunale in vece dalla Tosap di natura tributaria. Cosap che deve essere disciplinata da apposito regolamento comunale che, a quanto evidenziato nel ricorso, prevede specifici obblighi che però non sono o sarebbero stati rispettati.

TRA QUESTE, la determinazione analitica delle tariffe la cui competenza, prescrive la legge e lo stesso Regolamento Cosap, è del consiglio comunale, mentre l’aumento delle tariffe è stato deliberato dalla giunta comunale cui compete solo l’aggiornamento in base al tasso di inflazione. Non solo la giunta comunale ha determinato ex novo le tariffe ma le ha addirittura triplicate. Peraltro, viene rilevato, non vengono date le motivazioni. “Perché – si esplicita nel ricorso – aumentare le tariffe Cosap e non altre tariffe comunali? Perché aumentare la Cosap nella misura dettagliata dall’allegato alla delibera? Perché è stato necessario ricorrere anche a questo aumento? Perché non sono sufficienti le altre misure messe in campo dal Comune per il riequilibrio?

Almeno a queste domande l’amministrazione avrebbe dovuto rispondere nella motivazione, ma non l’ha fatto”.

PARTICOLARMENTE caustico il ricorso allorché si sofferma sulla determinazione della tariffa che va modulata in base del valore della disponibilità dell’area concessa e dunque tenendo presente una serie di parametri che oggettivamente sono ignorati. .

ASPETTO fondamentale della questione, l’applicazione della tariffa già dal 2019 e dunque l’immediato pagamento delle bollette emesse. “Senza la sospensione di tale aumento, gli imprenditori sarebbero costretti a pagare i canoni ricalcolati sulla base delle nuove tariffe”. La conseguenza prospettata è che “in molti casi si metterebbe a rischio la stessa prosecuzione dell’attività. Un rischio che – si insiste – in un territorio come quello in crisi di Manfredonia, produrrebbe un danno sistemico enorme“.

Michele Apollonio