Manfredonia. “La Fenice” “Gestione Infopoint, quali i criteri di valutazione del Gal?”

Manfredonia, 13 giugno 2019. ”In data 15 aprile 2019 il GAL DaunOfantino ha pubblicato l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la gestione del servizio di accoglienza ed informazione turistica del centro di informazione ed accoglienza turistica di Manfredonia, al fine di affidare la gestione del servizio di informazione ed accoglienza turistica a partire dalla sottoscrizione della convenzione tra il GAL DAUNOFANTINO ed il soggetto aggiudicatario. La destinazione del bando di gara erano i soggetti costituiti in forma di associazione, aventi comprovata esperienza nella fornitura ed erogazione di servizi di informazione ed accoglienza turistica quali associazioni di promozione turistica, culturali e di promozione locale.

Presa visione dei requisiti necessari alla manifestazione di interesse, l’associazione di promozione sociale LA FENICE, in data 29 aprile 2019, nei termini della scadenza della gara, ha inviato, tramite posta elettronica certificata, la manifestazione di interesse, rispettando i requisiti richiesti dal bando. Dal momento dell’invio della manifestazione di interesse, l’associazione LA FENICE non ha ricevuto nessuna informazione in merito alla gara, fino alla lettura di un articolo pubblicato sul giornale online locale ilsipontino.net, nel quale viene annunciato dal GAL l’affido della gara alla Pro Loco.

Con la presente, l’associazione LA FENICE chiede di venire a conoscenza dei criteri di valutazione utilizzati dal GAL DAUNOFANTINO e le motivazioni dell’esclusione della propria manifestazione di interesse; chiede, inoltre, delucidazioni circa la totale assenza di comunicazioni da parte del GAL durante tutto il periodo di gara”.

Il presidente dell’associazione LA FENICE, Domenico Di Candia