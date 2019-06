Meteo Puglia: nuovo aumento termico, punte fino a 33 gradi

Di:

Foggia, 13 giugno 2019. Meteo Puglia: VENERDÌ: il promontorio subtropicale tende nuovamente a rinforzarsi sulle regioni meridionali, dando il via alla seconda avvezione di aria calda del mese di giugno. Giornata stabile e soleggiata ovunque, con cieli lattiginosi per la cospicua presenza di pulviscolo sahariano in sospensione. Temperature in nuovo aumento, più marcato in quota; massime nell’intorno dei 35/37°C su Tavoliere, Materano, Metapontino ed entroterra tarantino, tra 29 e 33°C altrove. Venti moderati, a tratti tesi, dai quadranti settentrionali. Mosso il Canale d’Otranto, poco mossi o quasi calmi gli altri mari.

CALDO ESTIVO CON LA PERSISTENZA DELL’ANTICICLONE AFRICANO

Il deciso rinforzo di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale sui settori centro-orientali del Mediterraneo determina una lunga fase dai tipici connotati estivi, destinata a protrarsi per gran parte della seconda decade e a raggiungere l’apice tra il 14 e il 15 giugno. Basilicata, Molise e Puglia beneficeranno senza soluzione di continuità di giornate stabili, diffusamente soleggiate e termicamente superiori alle medie climatiche, con massime fino ai 35-37°C nelle pianure interne non interessate dall’effetto mitigante delle brezze. In questo particolare contesto sinottico, tra la notte e le prime ore del dì sarà possibile la formazione di occasionali banchi di nebbia d’avvezione o foschia lungo alcuni tratti costieri ionici: effetto del marcato divario termico tra le torride correnti in afflusso dal Nord Africa e le ancora fresche acque superficiali dei mari italiani, al momento nell’intorno dei venti gradi. Da segnalare, inoltre, lo sviluppo di locali addensamenti nuvolosi ad evoluzione diurna a ridosso della dorsale appenninica, solo raramente associati a brevi acquazzoni.

FONTE 3BMETEO.COM