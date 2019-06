Di:

Più dell’ordinario, è lo straordinario a far saltare il bilancio familiare. Conguagli, contributi extra e lavori di ristrutturazione sono vere iatture per chi vive in condominio. Così, quando arriva la bolletta dell’amministratore con la richiesta di versamento delle quote millesimali, si spera spesso in un cavillo per non pagare o ottenere uno sconto. Ma, ahimè, è ormai troppo tardi: questa è la dura regola di chi non contesta le delibere dell’assemblea nei termini stabiliti dal Codice. Salvo casi eccezionali, non è possibile rifiutarsi di pagare i lavori in condominio nel momento in cui bussa alla porta l’amministratore. Perché? Te lo spiegherò in questo articolo.

fonte https://www.laleggepertutti.it/288651_posso-rifiutarmi-di-pagare-i-lavori-in-condominio