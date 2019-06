Rifiuti. Damascelli “Cronici problemi per chiusura ciclo”

Di:

Nota del consigliere regionale di Forza Italia, Domenico Damascelli.

“Sono basito. Sono basito perché ieri il presidente Emiliano ha disertato il Consiglio regionale per farsi ritrarre a Lecce in campagna, senza alcun risultato, e sono altrettanto basito perché, anche oggi, né lui né il suo assessore all’ambiente hanno partecipato ad una riunione importante della V Commissione sul Piano dei Rifiuti. Avremmo voluto sapere a che punto sono le attività per la chiusura del ciclo dei rifiuti e quali iniziative si stanno prendendo nei confronti di quei Comuni che non raggiungono gli obiettivi di raccolta differenziata.

Ci sono territori, infatti, dove c’è una situazione vergognosa: cassonetti strapieni e maleodoranti ovunque, anche nei pressi di monumenti storici, che propinano una pessima immagine del nostro territorio. E ancora: nell’Aro Bari 8 ci sono gravi inefficienze sul fronte della raccolta e smaltimento dei rifiuti a causa di un’azienda aggiudicataria del servizio che ha anche messo in difficoltà i dipendenti, non pagando gli stipendi nei tempi stabiliti. Di tutto questo oggi avremmo voluto discutere con la Giunta regionale… ma presidente e assessori continuano ad assentarsi, pur di sottrarsi ad ogni occasione di confronto”.