Scudetto Calcio a 5 dell’ASD Futsal Salinis, le congratulazioni di Piemontese e Caracciolo

Foggia. “Lo scudetto conquistato dall’ASD Futsal Salinis di Margherita di Savoia ha scritto una pagina di storia nello sport pugliese e si inscrive nello straordinario fermento che c’è intorno al calcio femminile italiano”. Lo hanno detto l’assessore regionale allo Sport per Tutti, Raffaele Piemontese, e il presidente della II Commissione del Consiglio regionale, Filippo Caracciolo, congratulandosi con il sindaco di Margherita di Savoia, Bernardo Lodispoto, per il titolo di Campioni d’Italia di calcio a 5 conquistato dalle ragazze del Futsal Salinis.

“Siamo convinti che questi risultati – hanno aggiunto Piemontese e Caracciolo – premino non solo le qualità tecniche e organizzative espresse da una società sportiva ma siano il veicolo più efficace per la diffusione di una sana cultura dello sport e per il più largo e diffuso avvicinamento alla pratica sportiva”.