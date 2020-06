Ancora tensioni su autobus diretti per il Gargano, intervento Agenti

Foggia, 13 giugno 2020. Ancora momenti di tensione oggi al Terminal bus. Verso le prime ore del mattino, le forze dell’ordine sono dovute intervenire presso il modo intermodale per far scendere un gruppo di ragazzi che erano saliti su un pullman diretto sul Gargano; erano in troppi ed era compromessa la distanza interpersonale.. All’invito dei verificatori a munirsi di biglietto, questo, in tutta risposta, li strattonava e solo il pronto intervento delle FFOO evitava il peggio. L’uomo è stato fermato e condotto in Questura.