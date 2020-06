, 13 giugno 2020. “Il periodo di emergenza da CoViD-19 ha previsto, per contrastare la diffusione del contagio, il blocco di numerose attività non considerate urgenti. Questo ha prodotto una sensibile riduzione della normale erogazione dei servizi essenziali alla nostra popolazione, cosa che, dopo numerosi sforzi, le nostre Aziende riuscivano sinora a garantire. Vorremmo che la condizione preesistente possa essere ripristinata al più presto, assicurando le esigenze di “salute” a tutti ed in tempi congrui.. Si chiede, pertanto, di condividere un progetto con le Organizzazioni sindacali, per abbattere le liste d’attesa, sino al completo smaltimento dei ritardi provocati dalla succitata emergenza. Per realizzare ciò, si propone di utilizzare il Personale Infermieristico sinora reclutato con contratto a termine, attualmente non più impegnato nella emergenza, vista la momentanea attenuazione della diffusione del virus.. Inoltre, tutto questo rappresenterebbe anche una forma di riconoscimento e di ringraziamento nei confronti di queste Persone che, sino a qualche giorno fa, chiamavamo “EROI”.

Foggia 11/06/2020 – Il Segretario Territoriale FSI-USAE Achille Capozzi