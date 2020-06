Foggia. Cup Sanitaservice, verso stabilizzazione. Continua attesa per operatori 118

Foggia, 13 giugno 2020. “I

eri è stata, finalmente, approvata la delibera che consentirà la stabilizzazione dei precari del CUP nella Sanitaservice. Questa permetterà all’azienda di dare atto al reclutamento di tutto il personale avente diritto di poter, finalmente, festeggiare la fine del precariato da oltre 10 anni”.

“Per tutti gli operatori 118, che nel periodo intercorso dal 2008 ad oggi, la ASL Fg non ha, ancora, prodotto nessun atto per l’inizio del processo di internalizzazione. Nonostante l’ennesimo via libera della Regione Puglia, che viene dato ad ogni campagna elettorale per le regionali, i risultati tardano, come da 10 anni a questa parte, ad arrivare.

Siamo davvero sorpresi. Non molto tempo fa, i “dirigenti e i politici” regalavano frasi al miele verso il comparto 118, li definivano: “angeli, salvatori e “eroi”! Oggi, noi, gli “eroi” dobbiamo aspettare!!! Forse … (perché non è detto che lo facciano)! Ci saremmo aspettati, viste le idilliache interviste, i pomposi articoli, gli immensi servizi visti e rivisti sui telegiornali di capitanata e quelli regionali, che tutti gli atti propedeutici, relativi all’internalizzazione degli operatori 118 fosse stata redatta e pubblicata prima! Ma a pensar male, non fa male … fatevi il segno della croce!!! Fate attenzione. Noi non ci fermeremo fino a quando non firmeremo!”.