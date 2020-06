Foggia, danneggia area verde Piazza Vittorio Veneto: denunciato

, 13 giugno 2020. Nella giornata di ieri, agenti del Reparto Volanti sono intervenuti su richiesta della sala operativa in piazza Vittorio Veneto, in quanto era stato segnalato un cittadino straniero molesto che danneggiava i giardini antistanti la Stazione Ferroviaria. Gli Agenti arrivati sul posto hanno individuato l’uomo Pakistano di 34 anni, senza fissa dimora, che si aggirava con un ramo di un albero di pino in mano.. Alla richiesta degli agenti, l’uomo non dava alcuna spiegazione per il suo comportamento, pertanto, si procedeva nei suoi confronti per il reato di danneggiamento aggravato, con la denuncia all’Autorità Giudiziaria.