imi mesi, dopo i lavori di ammodernamento, per un importo complessivo di €4.300.000,00, già appaltati, questa importante strada di collegamento tra il Basso Tavoliere e i Monti Dauni sarà riaperta al traffico, consentendo ai cittadini di spostarsi in sicurezza ed alle aziende del distretto agroindustriale del territorio di affrontare nuove sfide con una infrastruttura adeguata. “IL COVID-19 NON HA FERMATO I NOSTRI PROGETTI PERCHÉ LA NOSTRA DETERMINAZIONE È PIÙ FORTE!!”.

Foggia, “Tra le strade a più alto tasso di incidentalità della Capitanata c’è la SP 95 “Candela-Cerignola”. Il drammatico livello di criticità e l’impossibilità di effettuare adeguati interventi di manutenzione, nel 2014 hanno indotto la Provincia alla emanazione di una ordinanza che ha disposto la chiusura al traffico della strada. Oggi posso annunciare con soddisfazione che nei pross

Lo scrive sui social il presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta.