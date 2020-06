Giappugliese, cucina fusion con un’anima foggiana

(repubblica.it) Il primo piatto indicato non è il classico involtino primavera, ma il ‘‘, che come alternativa ha il ‘‘. E non ci si limita ai nomi, perché nei vari piatti gli ingredienti si incontrano in maniera inaspettata, sorprendendo il palato e portandolo ad altri livelli di comprensione.

La salicornia è l’ingrediente che permette di capire cosa si nasconde dietro Giappugliese: è una pianta tipica degli ambienti lacustri, e in Puglia cresce a Lesina. E di Lesina è Maurizio Allegretti, 39enne anima e corpo di Giappugliese: “Lavoro con il cibo da quando ero nella pancia della mia mamma – dice – ho cominciato da bambino, mentre gli altri facevano le ferie io lavoravo con i miei genitori in Germania. Sono figli di ristoratori da generazioni, e ho una disciplina gastronomica militare”. Fonte: Repubblica