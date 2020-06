Infortunio sul lavoro a un lido, grave 58enne trasferito a Casa Sollievo

Infortunio sul lavoro al Lido, in via Kennedy, nella tarda mattinata di ieri. Un 58enne di nazionalità albanese è caduto dall’albero mentre stava lavorando ed è rovinato a terra. Residente a Portocannone e domiciliato a San Martino in Pensilis, Z. K., le sue iniziali, è stato trasportato in codice rosso dal 118 Molise al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, dove è giunto nell’ambulanza dei volontari della Misericordia di Termoli. Sul posto sono intervenuti anche i militari dell’Arma dei Carabinieri della stazione di Campomarino.. Fonte: telegiornalemolise