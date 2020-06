, 13 giugno 2020. Con recente atto del Commissario Straordinario dell’ASP SMAR di Manfredonia, è stato affidato al dott.di San Giovanni Rotondo l’incarico di coordinatore sanitario della struttura “Casa di Riposo Anna Rizzi” per sei mesi e comunque a tutto il 31 dicembre 2020 con il compenso di Euro 22,00, oltre oneri di legge, per ora lavorata.

Affidato invece alla dottoressa Lucia Santodirocco di San Severo, residente a Monte Sant’Angelo, l’incarico di tecnico della riabilitazione della struttura “Casa di Riposo Anna Rizzi” per sei mesi e comunque a tutto il 31 dicembre 2020 con il compenso di Euro 20,00, oltre oneri di legge, per on lavorata.

