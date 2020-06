, 13 giugno 2020. Con recente delibera del Commissario straordinario dell’Asp Smar di Manfredonia, dr., è stato deliberato di prorogare l’affidamento della concessione del servizio di gestione della Casa di riposo ‘Anna Rizzi’, di proprietà dell’Asp Smar, alle attuali condizioni alla Cooperativa Sociale per Azioni ““, con sede a Foggia alla via Di Iuvara snc, in via provvisoria, per un periodo di 6 mesi, a far data dal 30 giugno 2020 a tutto il mese di dicembre 2020.

“La cessazione del servizio da parte del Consorzio ‘Re Manfredi’ – è scritto tra l’altro nella delibera del Commissario straordinario – senza la sua immediata sostituzione, avrebbe comportato un danno gravissimo e irreversibile non solo per l’economia dell’ente, ma anche, soprattutto, per la salute degli anziani ospiti“.