Manfredonia. Riaprono i parchi gioco, cittadini “Serve manutenzione”

, 13 giugno 2020. Come anticipato , “in Puglia, sono consentiti matrimoni e ricevimenti per eventi, possono riaprire le discoteche all’aperto, e possono riaprire le aree giochi attrezzate per bambini. E’ quanto previsto nell’ordinanza numero 259 firmata dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano”.

Anche a Manfredonia, dunque, ripartenza per le aree giochi attrezzate per i bambini, compresa quella della villa comunale, il parco giochi adiacente il castello che ha riaperto al pubblico dallo scorso luglio 2018, dopo alcuni interventi e l’installazione di nuovi giochi a causa di precedenti atti di vandalismo.

Tuttavia, alcuni cittadini chiedono ulteriori interventi di manutenzione per alcuni giochi, attraverso l’invio di alcune immagini che si allegano.