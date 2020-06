Orsara, rotazione in Giunta: entrano Dedda e Cappetta

(Fg) – Cambia assetto la Giunta comunale di Orsara di Puglia. “Come promesso duran te le elezioni”, ha ricordato il sindaco Tommaso Lecce, “stiamo attuando la rotazione che abbiamo assunto come metodo per garantire il massimo coinvolgimento di tutta la maggioranza all’interno dell’Amministrazione”. Sono due le principali novità: Rocco Dedda rientra nell’esecutivo cittadino, dal quale era uscito per motivi legati alla sua professione, con il ruolo di vicesindaco e le deleghe a Bilancio, Pubblica Istruzione e Comunicazione; Vittorio Cappetta fa il suo ingresso in giunta come assessore con deleghe a Urbanistica, Assetto del Territorio e Personale.

I due neo-assessori prendono il posto di Donato Mascolo (al quale, da consigliere, restano le deleghe ad Ambiente, Lavori Pubblici e Cimitero) e Michela Del Priore che, da consigliera comunale, continuerà a occuparsi di Eventi e Turismo oltre che di Arrendo Urbano, considerato anche il suo impegno per il marchio dei Comuni Fioriti. “Anche il rientro di Rocco Dedda era previsto dagli accordi politici esplicitati agli elettori durante le elezioni”, ha specificato il sindaco. “Donato Mascolo viene da otto anni di ininterrotto impegno all’interno della giunta. Un lavoro importante e sempre positivo che ha dato e continuerà a dare un contributo determinante all’azione amministrativa”, ha dichiarato il sindaco. “Sulla nuova riorganizzazione del governo cittadino, come sui nomi e sui ruoli, c’è stato l’accordo di tutti, anche degli altri consiglieri di maggioranza Maria Neve Buccino, Michele Zullo e Roberto Anzivino”. La squadra comprende anche altre due persone, Orlando Poppa e Giuseppe Toccia, che anche se fuori dal Consiglio comunale agiscono di supporto soprattutto per le tante iniziative messe in campo dall’Amministrazione comunale.

“Il lavoro della Giunta comunale insediatasi nel 2017 è giunto oltre il giro di boa e sta già affrontando una fase decisiva, quella che deve guidare e supportare la ripartenza dopo i mesi più duri dell’emergenza pandemia”, ha aggiunto Tommaso Lecce. “Stiamo lavorando affinché il paese, quest’estate, possa effettivamente ripartire. Orsara di Puglia, ad eccezione di un solo caso di contagio avvenuto però al di fuori del paese e ormai superato da molte settimane con una completa guarigione, è stato ed è uno dei ‘comuni Covid-free della Puglia. Le strutture ricettive e ristorative hanno ricominciato le loro attività, così come quasi tutti gli altri settori dell’economia, dal commercio ai servizi. Occorrerà continuare ad avere la responsabilità e il buon senso dimostrati finora, osservando ogni utile prescrizione rispetto ai comportamenti da tenere per limitare il rischio contagio: è questa la direzione che stiamo continuando ad avere anche per l’organizzazione degli eventi estivi, poiché durante l’estate saranno molti i visitatori che arriveranno in paese, assieme ai tanti orsaresi che vivono, studiano e lavorano in altre città. Ci stiamo organizzando, affinché tutti possano essere accolti garantendo il massimo livello di sicurezza per ciò che attiene alle misure anti-contagio”, ha concluso il sindaco di Orsara di Puglia Tommaso Lecce.