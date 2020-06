Puglia, da lunedì riaprono disco all’aperto e aree giochi per bambini

(ANSA) – BARI, 13 GIU –, sono consentiti matrimoni e ricevimenti per eventi, possono riaprire le discoteche all’aperto, e possono riaprire le aree giochi attrezzate per bambini. E’ quanto previsto nell’ordinanza numero 259 firmata dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Inoltre, è permessa anche la riapertura di sale giochi, sale slot e sale scommesse e possono essere riattivate le attività formative in presenza. La Puglia, quindi, anticipa alcune riaperture rispetto alle indicazioni del