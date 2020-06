S. Lorenzo in Carmignano attende la ripresa dei lavori, consegna probabile in ottobre

I lavori di consolidamento statico e recupero architettonico della Chiesa dipotrebbero essere conclusi il prossimo ottobre. Fermi da prima del lockdown, non sono ancora ripresi perché “si attende un ulteriore sopralluogo della Soprintendenza di Foggia- spiega l’architetto– per piccole varianti, speriamo di vederli terminati fra settembre e ottobre”. Di Gennaro è architetto liturgista, esperto di ristrutturazione delle chiese, ha già rifatto il tetto dellae quello del. “Vedere la volta finita di San Lorenzo è stata la sensazione più bella, il lavoro è stato lungo e particolareggiato, la struttura in calcestruzzo che c’era è stata tolta e sostituita con dei cordoli in muratura, abbiamo usato solo materiale ecologico e il progetto, d’accordo con la Soprintendenza, si è ispirato a quello che abbiamo trovato. Alla fine si avrà una bella chiesetta di campagna come ce ne sono tante in Italia”.

Terminati, con qualche rifinitura da apportare, gli interni, la facciata, la pavimentazione “ma quello che si vede oggi risale ai primi anni del ‘900 su una struttura medioevale, invece Masseria Giardino è rimasta intatta”. Il sito, questo è certo, ha un grande valore. Nella zona del Salice in cui si trova, collegata alla masseria Pantano, si snoda lungo un itinerario normanno- svevo-angioino particolarmente legato alla storia di Federico II. Se la chiesetta, 100 mq, ha il suo valore, quello principale è di sorgere e “presidiare” un’area ricca di storia come le ricerche stratigrafiche e i ritrovamenti archeologici dimostrano.

Il consigliere comunale Dario Iacovangelo, che abita in zona, ha creato il “Comitato Salice” che si occupa, oltre che dei problemi dell’area, anche di questa ristrutturazione, anzi, proprio le sue sollecitazioni hanno risvegliato l’interesse per la chiesetta abbandonata, saccheggiata negli anni e adibita a stalla. Un finanziamento regionale nel 2017 – dopo una campagna di scavi che data a 10 anni prima- per un importo complessivo dei lavori di 523.847 euro, ha fatto partire il progetto, la gara d’appalto è del 2018, i lavori sono cominciati in questo periodo l’anno scorso. Iacovangelo conosce le maestranze, “Sono sempre andato a vedere come procedono i lavori almeno due o tre volte a settimane, ormai mi conoscono. Mi sono battuto molto per riavere questa chiesa, un plauso all’amministrazione per il recupero, per quanto riguarda me…darò la vita per questa chiesetta…, comunque in campagna elettorale è una cosa che ho detto avrei cercato in tutti i modi di realizzare, cogliendo anche quella che era la volontà del comitato. La prima cosa che abbiamo fatto quando c’è stato il via ai lavori è stato chiedere all’arcivescovo se la chiesa fosse consacrata”.

Successivamente mons. Pelvi, andato sul cantiere, ha preannunciato che qui, appena possibile, avrebbe celebrato messa. Per usufruire turisticamente dell’area, ci potrebbe essere un parcheggio. Interviene l’architeto Di Gennaro: “Ma, tranne che per percorsi mirati, le macchine si fermeranno molto prima, per fortuna, verranno installate delle panchine ma non ci sarà un prato, richiede molta cura, molta acqua, anche se il comitato si è detto disposto ad occuparsene, meglio il verde spontaneo esistente cui aggiungeremo dei frutteti”.