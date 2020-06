San Severo, viola le prescrizioni: va in carcere 47enne

13 giugno 2020. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P. S. di San Severo hanno eseguito l’ordinanza di carcerazione, emessa dal Giudice di Sorveglianza della Corte di Appello di Bari nei confronti di un pregiudicato sanseverese di 47 anni. Il predetto era già agli arresti domiciliari per scontare la pena inerente ai reati truffa, appropriazione indebita, falso materiale ed estorsione e nel contempo ha violato ripetutamente le prescrizioni.. Peraltro, in una di queste circostanze, l’uomo dopo essere evaso dall’abitazione si è recato presso la casa della ex moglie minacciandola con un coltello. Anche in questo caso, gli agenti sono intervenuti e dopo la segnalazione al Tribunale è stato imposto il divieto di avvicinamento alla donna. L’uomo dopo gli atti di rito è stato condotto in carcere a Foggia.