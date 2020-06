“Un reporter in valigia”. GARGANO Ep. 8 – Vieste

“Un reporter in valigia” è una web-serie YouTube nata da un’idea del video-reporter Mirco Paganelli che ha voluto divulgare i contenuti dei suoi viaggi.

Mirco Paganelli ha studiato architettura tra l’Italia e il Canada, è un giornalista e video-reporter. Lavora in televisione e si occupa di cronaca e politica, mentre il tempo libero lo dedica ai viaggi. Ogni video è girato e montato da lui.

Volete viaggiare con me tutto l’anno? Con il progetto “Un reporter in valigia” vi farò uscire di casa raccontandovi il mondo attraverso la mia curiosità. Storia, cucina locale, svago, interviste, natura e città… Con la mia telecamera vi farò assaporare lo spirito del luogo mentre viaggio da solo o in compagnia.

Perché “Un reporter in valigia”? Perché a parlarvi sarò direttamente io, Mirco Paganelli, che di mestiere faccio il giornalista, mentre la valigia è la vostra, quella che voglio convincervi a fare al più presto attraverso i miei video, quella in cui voglio infilarmi con i miei consigli. Niente è più bello al mondo di aprirsi al mondo e dunque: siete pronti a viaggiare con me?

Vieste l’ho amata subito e rimane una delle mie città preferite del Mediterraneo. In ogni vicolo trasuda tutto il suo carattere marinaresco, con il suo centro storico incastonato in uno sperone di roccia e i tanti ristoranti di pesce all’aperto. Un’altra montagna del Gargano che profuma di mare. Raggiungerla non è semplice per via delle molte curve, eppure le sue strade d’estate sono vive come quelle di una metropoli. La serpentina balconata che gira tutt’attorno al paese è una delle passeggiate più belle che si possano sperimentare.