Fra qualche giorno, per molti ragazzi dell’ultimo anno delle scuole superiori, cominceranno gli esami. Quest’anno, la prima novità è che finalmente torneremo, dopo tanti mesi di Dad, a vederci di nuovo in presenza. Riassaporeremo la bellezza della fisicità del vis à vis e non più del semplice face to face. Noi docenti ascolteremo, verificheremo, valuteremo e certificheremo.

I ragazzi si racconteranno, spiegheranno, si esprimeranno. E poi, di tutto questo, che cosa rimarrà in loro? Difficile dirlo. Spero tante domande insieme a poche risposte.

Insegnando filosofia, li ho preparato già da tempo a questa forma di congedo. La filosofia, infatti, non è solo un disciplina che si studia a scuola, ma un modo di stare al mondo, uno stile di vita, uno sguardo sulle cose e sul mondo. Nasce dalle domande. E le domande sono tematizzazioni di bisogni, siano essi materiali, spirituali, esistenziali, sociali.

Se non ci fosse la scuola, forse le domande resterebbero inascoltate e cadrebbero in disuso.

Altrove, le domande non hanno il tempo di nascere, e, se nascono, presto sono destinate a cadere nel vuoto, oppure vengono rimosse, restando mute in noi. Col tempo le dimentichiamo. Poi, ogni tanto, capita un evento, tragico o felice, che quelle domande le risveglia. Ma forse non siamo attrezzati per decifrarle o dare ad esse un nome e un senso. Ordine e direzione. Quante domande senza nome si agitano in noi, e che per questo ci tormentano e ci inquietano?

Le domande fanno paura. Sovvertono ordini costituiti, rovesciano gerarchie imposte, mettono in gioco certezze radicate e credenze consolidate. Le domande fanno tremare i poteri domanti perché insinuano il dubbio circa la loro veridicità e autorità.

La scuola senza le domande fallisce. Si ridurrebbe a sterile luogo di trasmissione di saperi preconfezionati. Invece, essa è costruzione di percorsi e attivazione di processi cognitivi, affettivi, relazionali e sociali. La scuola dà voce a queste domande e le organizza in forma di saperi che poi sono le discipline. Le domande vanno risvegliate, poste, formulate, organizzate, orientate. A volte anche decifrate e analizzate, per vedere quali tra esse sono quelle vere e quali le false.

A scuola, dall’infanzia alle superiori, non si fa altro che questo. Solo che per farlo non basta solo il pensiero o il linguaggio, ma sono necessarie anche le emozioni, gli affetti e le relazioni. Ci sono domande scritte nel cuore, nel corpo, ma anche negli angoli più reconditi della realtà: nel mondo, nella natura, nel tempo, nello spazio muto delle cose e nell’andirivieni della vita.

La filosofia aiuta a pensare, a dubitare, a interrogarsi e a interrogare. A mettersi in gioco nella povertà delle risposte. Prende le domande come cifra della nostra fragilità e della nostra finitudine. Della nostra vulnerabilità. Si comincia col sapere di non sapere, ma anche con lo stupore di ciò che potremmo conoscere e che continuamente ci sorpassa e ci spiazza. E non per chiudere e sentirsi arrivati, ma solo per fare di una mèta una nuova ripartenza.

E’ quello che, come tanti colleghi, ho fatto con i miei alunni in questi anni insegnando filosofia ma anche insegnando a filosofare. Per aiutare i ragazzi a conoscersi prima di conoscere. A cercarsi per trovarsi, dopo che forse si sono persi, o nel mentre si sono cercati altrove e in modo sbagliato. Si è insegnato loro a non tenersi mai per sé ciò che hanno trovato. Per farsi dono, che genera altrettanti processi di condivisione e di sperimentazione.

Abbiamo formulato tante domande, alle quali per trovare risposta abbiamo chiesto aiuto ai grandi filosofi, diventando noi medesimi piccoli filosofi in erba. A volte le risposte ci hanno soddisfatto, in altre circostanze sono state occasioni per far nascere nuove domande e nuovi problemi. In alcune occasioni la risposta è mancata, provocando in noi una condizione di afasia. E’ stato allora che abbiamo fatto nostra una delle tesi di Wittgenstein secondo cui «Su ciò di cui non si può parlare, si deve tacere». E ci è capitato questo specialmente durante questo tempo di pandemia. Non il tacere della rinuncia, ma quello che stimola a cercare di nuovo e ancora.

Alla fine di ogni anno, con i ragazzi ci chiediamo sempre quale filosofo o quale tesi ci è parsa più plausibile, e che ha lasciato il segno in noi. Il pensiero poetante o il pensiero calcolante? La fredda ragione o le calde passioni? Il pathos o il Logos? Il dubbio degli scettici o il dubbio dei problematici? Chi ha vinto? Agostino che difende Dio rispetto al male o Epicuro che lo cita in giudizio, scoprendo che Dio è impotente o cattivo, o ambedue le cose?

Ha prevalso il pensiero forte di Parmenide o il pensiero debole di un Gorgia? Oppure il pensiero critico e problematico di un Socrate? Chi conviene seguire? Il paradigma dionisiaco, che ci vuole regalare l’ebbrezza del brivido del caos oppure quello apollineo della rigida forma dell’ordine? Chi ha ragione? Platone che dice che siamo fatti per la bellezza o Cioran che afferma che non esiste alcuna bellezza perchè l’esistenza è solo una tentazione? Siamo stati creati per amore da Qualcuno, come dice S. Tommaso, o siamo semplicemente gettati come afferma Heidegger?

E a livello socio-politico a chi dare ragione? Ad Aristotele, che vede l’uomo come un essere naturalmente politico o ad Hobbes, che invece vede lo stato di natura come uno stato di guerra di tutti contro tutti?

E ancora: hanno avuto ragione gli atei, gli indifferenti, i credenti o ancor più gli agnostici? Chi ha vinto? I deisti o i teisti? La religione è alienazione, come hanno sostenuto Feuerbach e Marx, o è liberazione, come invece afferma il Vangelo se letto correttamente? E di fronte al grande e terribile terremoto di Lisbona del 1755 – come noi oggi di fronte a questa tragica pandemia – ha avuto ragione un Leibniz, con la sua teodicea, o un Voltaire, che nel suo celebre “Poema” scrisse che a Dio, alla fine dei tempi, possiamo portare non solo “i difetti, i rimpianti, il male e l’ignoranza, ma anche la speranza”?

Ci ha provocati di più l’epokè di Husserl, per non idolatrare i fatti, o il limitato “cogito ergo sum” di Descartes? O ha forse ragione Popper, per il quale la conoscenza umana rimane fallibile e congetturale? Ci possiamo appellare al sistema onnicomprensivo e rassicurante, ma tuttavia pericolosamente totalizzante, di Hegel, oppure al frammento nomade, errante e spaesante di Nietzsche? Che cosa ci ha convinti? Il dolore irreparabile di Schopenhauer o la speranza utopica di E. Bloch? La “durata” di Bergson o l’attimo di Kierkegaard, dove si trova il punto zero della nostra vita?

Ebbene, non ha vinto nessuno, perchè non “doveva” vincere nessuno! Gli unici a vincere, nonostante questo anno di pandemia, sono stati i ragazzi, ogni volta che sono tornati alle loro cose più come cercanti che come cercati, arricchiti più dalle domande provocate che dalle risposte date.

A me, come a tutti i colleghi che hanno lavorato a scuola in questo momento davvero difficile, non resta che la distanza con la quale vediamo i nostri alunni andare via alla fine di questo meraviglioso percorso di vita e di formazione. Vederli di spalle, sapendo che in ciò che si portano dentro c’è anche un po’ di noi che non siamo perfetti e che tuttavia ci siamo messi in gioco. Un poco di questo tempo che ci è stato concesso di vivere con loro a scuola, nella consapevolezza che ci saranno sempre domande nuove per le quali ora dovranno, da soli, cercare le dovute risposte, pagando anche il doloroso prezzo di non riuscire a trovale.

E, allora, auguriamo a tutti i maturandi di poter affrontare questo appuntamento con grande serenità, ma anche con spirito libero e critico, con autonomia e creatività. Con uno sguardo amorevole al passato e uno fiducioso al futuro, senza però mai disdegnare di tenere fissi i propri occhi su questo difficile e problematico presente.

.