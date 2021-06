Riceviamo e pubblichiamo

“Gent.ma redazione di StatoQuotidiano.it,

seguo da sempre la vostra testata (che, tra le altre cose, ha spesso affiancato la nostra associazione nelle svariate iniziative durante questi anni) e non ho potuto fare a meno di leggere l’articolo apparso ieri sul vostro portale in merito alle dichiarazioni dell’on. Bordo sulla questione giovanile e al suo grido d’allarme che denuncia una pericolosa tendenza degli stessi giovani adulti ad un’apatia generale.

Le statistiche (per la precisione quelli diffusi dallo Svimez) parlano di Neet (Not in Education, Employment or Training, ossia quei ragazzi/e che ne’ studiano ne’ lavorano ne’ tantomeno affrontano percorsi professionalizzanti) in continuo aumento, specie al sud della nostra penisola. Ecco ho deciso di scrivervi perché ho sentito il bisogno di soffermarmi per qualche minuto sull’argomento, che tanto ho a cuore, e vorrei farlo con tutti voi (mi rivolgo sia ai giornalisti, pubblicisti e divulgatori di notizie, sia a coloro che leggono e partecipano con commenti costruttivi e interventi concreti), che reputo parte integrante della comunità sipontina. Vorrei iniziare con qualche riflessione in merito.

Per avere un quadro completo della situazione dovremmo analizzare a fondo tutti gli aspetti che sono coinvolti in queste dinamiche e considerare le varie opinioni di esperti del settore che, prima e più del sottoscritto e dei miei collaboratori, hanno vagliato il fenomeno. Ritengo, altresì, che la problematica sia molto complessa e affondi le radici in una serie di circostanze strutturali che poi, purtroppo, reiterandosi, col tempo si sono sedimentate e divenute sistematiche, cioè si sono “normalizzate” divenendo parte integrante di un malcostume tipico delle zone meno sviluppate dal punto di vista soprattutto culturale. Ed proprio su questo aspetto che noi dell’associazione AVS Sant’Orsola da tempo cerchiamo di portare l’attenzione.

Decine sono state, nel corso di questi anni, le segnalazioni, le proposte, le esortazioni da parte nostra a riconsiderare con molta attenzione i sintomi acclarati di un contesto giovanile sipontino abbandonato e in netto declino: abbandono scolastico, aumento dell’uso di droghe, abuso di alcool, episodi di violenza privata, discriminazioni nei confronti delle minoranze, sempre più minori autori di furti e rapine, sono solo alcune delle tante manifestazioni alle quali nel tempo abbiamo assistito quasi inermi.

Lungi da noi fare un discorso politico (chi ci conosce davvero sa bene che siamo stati, siamo e saremo, da questo punto di vista, sempre equidistanti), è doveroso evidenziare che siamo in perfetta sintonia con le parole pronunciate dall’on. Bordo che condividiamo e sottoscriviamo, ma allo stesso tempo sentiamo la necessità di ribadire con forza l’importanza di concretizzare le stesse in semplici ed efficienti azioni sul campo. Siamo anche noi dell’idea che i diritti dei lavorati sono sacrosanti, da tutelare e forse anche da ripristinare in taluni casi, visto che le politiche degli ultimi anni a livello nazionale non hanno certo aiutato in tal senso.

A tal proposito, incentivi ed interventi appositi sono auspicabili e ben accetti, anzi noi, come cittadini in primis e poi come rappresentanti di alcuni strati (più in difficoltà) della comunità, ci auguriamo che vengano ponderati provvedimenti ancor più mirati e di facile attuazione (ecco in questo caso, ad esempio, il DL Semplificazioni dovrebbe rispecchiare esattamente la nomenclatura e farsi promotore di una facilitazione generale, senza ovviamente rendere illeciti alcuni percorsi obbligati).

La nostra associazione, lo ribadisco per dovere di cronaca, non è apolitica bensì

apartitica, questo significa che noi siamo stati sempre dalla parte di chi ha a cuore la “cosa pubblica”, di quanti conducono battaglie per la cosiddetta “polis”, ossia quella comunità di cui si è parte e per la quale ci si deve adoperare, ognuno portando il proprio contributo. Non siamo di parte (appunto, partitici) ma ci interessiamo alle evoluzioni del mondo sociale e politico e siamo contenti quando finalmente viene messo in risalto o ripreso l’interesse per le tematiche sociali a noi più prossime, ma soprattutto lo siamo ancor più quando alle parole fanno seguito i fatti.

Le associazioni come la nostra cercano di far fronte alle varie esigenze e richieste che quotidianamente pervengono dai cittadini, alle quali cerchiamo costantemente di rispondere in modo tempestivo ed adeguato ma, inutile prenderci in giro, per quanto possiamo sforzarci, non di rado purtroppo non ci riusciamo. Le disparate domande che ci giungono ci impongono un continuo aggiornamento e affinamento dei servizi offerti e questo si traduce in quella indispensabile necessità di migliorarci: ciò implica soluzioni che richiedono finanziamenti atti all’aggiornamento del personale, all’acquisto di attrezzature, al sostegno fisico e pratico nella normale attività che il gruppo svolge.

Vorrei ricordare che i cardini concettuali della nostra associazione AVS Sant’Orsola sono i seguenti: AGGREGAZIONE SOCIALE: il nostro intento è, in primis, quello di fornire alla cittadinanza sipontina (ma non solo) un punto di incontro e di aggregazione che funga da perno sociale, intorno al quale le varie individualità, bisognose di un sostegno morale o semplice compagnia, possano trovare solidarietà, ascolto, empatia e conforto;

DIVULGAZIONE CULTURALE: uno dei nostri obiettivi è sicuramente quello

di diffondere il più possibile il concetto di cultura intesa, quest’ultima, nel senso profondo del termine, ossia come quel complesso di aspetti storico-sociali (usi, costumi, tradizioni, musica, lingua) non solo locali ma afferenti ai vari aspetti del territorio nazionale ed oltre. Quindi, in definitiva, riteniamo che sia importante coltivare l’interesse per la conoscenza e puntiamo ad ampliare il bagaglio culturale di quanti vogliano partecipare ai nostri corsi, iniziative, manifestazioni e convegni;

VALORIZZAZIONE TERRITORIALE: noi dell’AVS seguiamo con partecipazione le dinamiche relative agli aspetti ambientali e naturalistici in quanto riteniamo che una vera rinascita dell’uomo non possa prescindere da un’attenzione particolare nei confronti del territorio in cui si vive: significa porre le basi per una profonda condivisione degli aspetti più virtuosi dell’uomo, inteso come essere appartenete alla natura;

EVOLUZIONE ANTROPICA: la crescita dell’uomo, appunto, parte dal contesto che si condivide e dal quale poi ci si sviluppa. L’evoluzione è da noi intesa come progresso generale dell’individuo inserito nella società della quale fa parte e con la quale interagisce e che, soprattutto, contribuisce a creare e migliorare;

OPERAZIONE SOLIDALE: alla fine, ma non ultimo come importanza, c’è ovviamente l’aspetto relativo alla solidarietà. Come qualsiasi associazione di volontariato che si rispetti è nostro intento porre delle solide basi economiche che ci consentano un giorno di fornire, per quanto ci sia possibile, anche il supporto materiale, oltre che morale, a quanti si rivolgeranno a noi.

Ben sappiamo che forse i nostri propositi possono apparire forse ardimentosi ma ci piace pensare di poter riuscirci e questo sarà possibile con l’aiuto dei cittadini, innanzitutto, ma poi anche col supporto della buona politica, di quella composta da gente appassionata al proprio lavoro, integra, leale, che tralascia dinamiche di partito e complotti affaristici per dedicarsi al vero intento: fare il bene pubblico.

Concludo rinnovando l’invito a tutti (autorità, enti, altre associazioni, personalità civili e religiose, tv, radio, giornali, semplici ed onesti cittadini) ad unirsi alla nostra causa: l’unione fa la forza e mai come questa volta serve essere uniti per affrontare le sfide che la quotidianità, e la tanto agognata e ritrovata normalità, ci pone davanti.

Grazie.

Il Presidente AVS Sant’Orsola Salvatore Mazzamurro