(REPUBBLICA.IT). Non solo i pm della Dda, la Direzione distrettuale antimafia, ma anche alcuni componenti della polizia giudiziaria in servizio alla Procura di Bari, nei mesi scorsi, hanno segnalato il comportamento sospetto di alcuni avvocati che si sono ripetutamente recati negli uffici per sollecitare pareri affinché le istanze di scarcerazione, presentate in favore di pregiudicati, fossero decise dal giudice Giuseppe De Benedictis durante i suoi turni.

Negli atti depositati dalla Procura di Lecce, a sostegno della richiesta di arresto dell’ex gip De Benedictis e dell’avvocato Giancarlo Chiariello (in carcere dal 24 aprile per corruzione in atti giudiziari) c’è una duplice fotografia.

Da un lato pezzi di giustizia asservita a interessi personali, come ha scritto la gip Giulia Proto nell’ordinanza di custodia cautelare, e dall’altro un sistema che si è allertato immediatamente di fronte all’eventualità che al suo interno vi fossero mele marce e ha avviato le procedure necessarie per avviare le indagini.

Un iter non certo semplice, perché — si è ragionato a lungo nei giorni scorsi nei palazzi di giustizia baresi — l’ultima cosa che vorrebbe un magistrato è scoprire l’infedeltà di un proprio collega o collaboratore.