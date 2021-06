Uccio De Santis su RAI 2: “Mi raccomando, tutti davanti alla TV” (vd)

STATOQUOTIDIANO.IT. “15 giugno 2021 .. alle 23,30 tutti su RAI 2 davanti al televisore.. anche perché da dietro non si vede nulla”.

Lo annuncia sui social il comico e attore barese Uccio De Santis, noto in Puglia soprattutto per il programma “Mudù”.

(wikipedia). Uccio De Santis, all’anagrafe Gennaro De Santis (Bari, 12 settembre 1965), è un attore, comico e cabarettista italiano.

Appassionato di spettacolo sin da bambino, quando recita in numerosi spettacoli a livello parrocchiale, comincia la sua carriera di comico realizzando spettacoli comici in giro per la Puglia. Viene conosciuto a livello nazionale a partire dal 1998 grazie alla partecipazione alla sesta edizione del programma La sai l’ultima? su Canale 5 con Gerry Scotti e Natalia Estrada. Viene richiamato con lo stesso cast anche per le edizioni successive: nel 2000, per l’ottava edizione presentata dalla stessa Estrada e da Gigi Sabani e nel 2019 per la nona edizione condotta da Ezio Greggio.

Nel 2001 dà vita a Mudù, la sitcom televisiva in onda su Telenorba in cui racconta barzellette in piccoli cortometraggi. Fanno parte del cast anche Bianca Guaccero, Umberto Sardella, Antonella Genga, Mariolina De Fano, Ninni Di Lauro, Emanuele Tartanone e altri comici pugliesi. Sono state realizzate fino al 2020 nove edizioni.

Nel 2004 fa la sua comparsa nel film Le barzellette di Carlo Vanzina, nel ruolo di Pinardi, al fianco di Carlo Buccirosso e Giuseppe De Rosa e nel 2005 appare nella fiction Il giudice Mastrangelo con Diego Abatantuono e Amanda Sandrelli.

Nell’ottobre 2008 partecipa ad alcune puntate di Volami nel cuore, programma di varietà su Rai 1 con Pupo e Biagio Izzo.

Con Antonio Andrisani gira il film Natale con chi vuoi e nel 2012 è protagonista del film Non me lo dire, titolo che riprende il tema di una sigla di Mudù.

Nel 2014 recita in un episodio della fiction Rex, trasmesso su Rai 2, mentre nel 2016 compare nel primo episodio della decima stagione di Un medico in famiglia.

È stato spesso ospite di trasmissioni televisive di Rai 1, come La vita in diretta, Storie italiane e I soliti ignoti.

Nella stagione 2019-2020 entra nel cast del fortunato programma di Rai 2 Made in Sud.