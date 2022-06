Cerignola, partiti i lavori per lo stadio “Monterisi”

(tuttocalciopuglia.com) Cerignola, 13 Giugno 2022. Sono cominciati in queste ore i lavori allo stadio “Monterisi” di Cerignola. Il primo step per rendere omologabile l’impianto di Via Napoli agli standard della Lega Pro sarà la sostituzione dei seggiolini nelle due tribune scoperte. Gli interventi non dovrebbero quindi sovrapporsi all’inizio della stagione ufficiale dell’Audace Cerignola, che entro qualche settimana avrà il proprio stadio finalmente pronto per il professionismo. Continua a cambiare faccia il “Monterisi”, totalmente rivoluzionato negli ultimi 5 anni: dal primo impianto d’illuminazione mai installato nel 2017, passando per la costruzione delle due curve nel 2019, fino alla piena omologazione per la Serie C 2022/2023 (tuttocalciopuglia.com)