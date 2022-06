Consiglio comunale, bambini di 5 anni eseguono l’Inno di Mameli

MANFREDONIA (FOGGIA), 13/06/2022 – Pochi minuti fa, in apertura dell’odierna seduta di Consiglio comunale, i bambini di 5 anni della sezione SSB della Scuola dell’Infanzia, plesso San Salvatore dell’I.C. “San Giovanni Bosco” di Manfredonia, sono stati invitati dalla Presidente del Giovanna Titta ad eseguire l’Inno di Mameli che loro benconoscono (educazione alla cittadinanza).

Gli stessi bambini della sez. B preparati e diretti dall’ins. D’apolito Rosanna, nel mese di Maggio hanno partecipato al Concorso Musicale Nazionale “ U. Giordano”, presso il Teatro del Fuoco a Foggia con la canzone “Regalerò un sogno” portando un messaggio di vita e di speranza ed aggiudicandosi il Primo Premio con votazione 98/100 nella sez. VI Coro Cat. A . La versione proposta dal coro di voci non scelte, è stata arricchita dalla duplice versione nel linguaggio LIS “ perché – spiega R. D’Apolito- la musica è inclusione e gioia e tutti i bambini hanno il diritto di cantare. La Scuola non è nuova a questo tipo di esperienze e già in passato con altre formazioni corali, preparate e dirette dall’ins. R. D’Apolito aveva vinto diversi concorsi Nazionali ed Internazionali.