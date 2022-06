Foggia, una mostra per celebrare l’Iconavetere nella tradizione popolare

Statoquotidiano.it, Foggia, 13 maggio 2022 – È stata inaugurata venerdì scorso, nella sala “Rosa del Vento”, in via Arpi 152 a Foggia, la mostra “Quadrilli di Donne. Quadri di Madonne”, organizzata dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, in collaborazione con il Comune di Procida.

“Esistono dei fili dorati, ricamati ed intrecciati che legano la città di Foggia a quella di Procida. È la tradizione legata al culto della Madonna dei Sette Veli, a Foggia ricordata come Iconavetere, Patrona della città, che veniva e viene ricordata dai fedeli foggiani con la creazione di composite icone chiamate nel linguaggio popolare Quadrilli. Con questa forma di devozione, la Madonna dei Sette Veli è celebrata anche a Procida da più di due secoli. Il culto ha valicato gli Appennini, passando dall’Adriatico al Tirreno, ed è arrivato sull’isola grazie all’azione di una figura religiosa dalle grandi doti spirituali e morali, Alfonso Maria de’ Liguori, che non a caso sarà beatificato nel 1816 e poi nel 1839 santificato dalla Chiesa cattolica”, sottolineano gli organizzatori.

Una parte consistente delle opere in esposizione, tra Quadrilli e incisioni, appartiene al Cenacolo Culturale “Contardo Ferrini” ed è esposta in forma permanente nella Cripta della Chiesa del Monte Calvario, quel complesso religioso che i foggiani chiamano semplicemente Le Croci. Altre opere provengono dalle confraternite foggiane presenti nelle chiese di Santa Maria delle Grazie, di Sant’Agostino, di San Giuseppe e del Carmine, dalla Confraternita dei Morti presso la chiesa di Sant’Orsola a San Giovanni Rotondo, dalla chiesa Matrice di Rocchetta Sant’Antonio, dalla Biblioteca del Convento di San Matteo a San Marco in Lamis e infine dal Comune di Foggia, che ha gentilmente prestato i quattro Quadrilli conservati nel Museo Civico. Alle opere in esposizione provenienti da Foggia e provincia si aggiungono quelle in arrivo da Procida, importanti testimonianze di un comune interesse culturale e di un comune affetto che uniscono i cittadini foggiani a quelli dell’isola tirrenica.

La mostra, curata e allestita da Gianfranco Piemontese (storico dell’arte e consigliere di amministrazione della Fondazione), che ha curato anche il catalogo, sarà visitabile fino al 30 giugno presso la galleria di via Arpi, per poi trasferirsi a Procida, dove sarà invece visitabile dal 9 luglio al 9 agosto.

Il Prof. Gianfranco Piemontese, che ha curato e allestito la mostra, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni per Statoquotidiano.it:

“E una mostra che mette in connessione la devozione popolare a Foggia per la Madonna dei Sette Veli con la medesima devozione popolare che esiste a Procida”.

“È arrivata a Procida grazie a Sant’Alfonso dei Liguori che nel ‘700 è stato a Foggia, oltre ad essere stato anche a Deliceto nel Santuario della Consolazione, dove pare che abbia immaginato il ‘Tu Scendi dalle Stelle’. Quindi dopo il terremoto lui stava a Foggia, poi è tornato a Procida dove ha portato questo culto”.

“Nella tradizione popolare, nelle famiglie, troviamo la realizzazione di questi piccoli altarini, piccoli tempietti ispirati al quadro della Madonna, chiamati quadrilli appunto”.

“Il quadro dell’Iconavetere è molto particolare, si tratta di una tavola rettangolare e nella zona superiore c’è una parte ovale oscurata, dove ci sarebbe il volto della Madonna”.

“Questo tipo di culto da noi è molto diffuso a Foggia, ma anche in provincia, infatti ci hanno prestato alcuni di questi ‘quadrilli’ da San Marco in Lamis, da San Giovanni Rotondo, oltre a molte famiglie foggiane e poi 5 provengono dal Museo Civico di Foggia”.

“Ce ne sono altri che sono venuti dalle Confraternite, dalla Chiesa delle Croci, dalla Confraternita dell’Addolorata di San Giuseppe in via Manzoni, dal Carmine Vecchio”

“Insieme ai quadrilli poi ho curato, all’interno della mostra e del catalogo, anche le incisioni o litografie, stampe litografiche riferite sempre alla Madonna dei Sette Veli.

In mostra ne sono presenti alcune degli inizi dell’Ottocento ed è presente una addirittura diseganata e incisa da Giuseppe Rosati. Quest’ultimo si occupava di economia, geografia ma si dilettava anche a disegnare. Le sue opere scientifiche infatti sono corredate da incisioni”

“Ci sono alcune incisioni molto interessanti anche perché fanno vedere uno schema fisso, cioè il Sacro Tavolo, gli angeli e sotto ci sono San Guglielmo e San Pellegrino, che sono gli altri 2 patroni di Foggia. Questi due santi vestono gli abiti dei pellegrini, con la tipica borraccia che consiste in una zucca che si fa seccare come contenitore, con bastone e cappello del pellegrino”.

“Cosa molto interessante è che nella parte in alto troviamo il Sacro tavolo con gli angeli ed i due Santi Guglielmo e Pellegrino ed in basso nelle incisioni ci sono sempre delle vedute di Foggia ma alcune sono ideografiche. Cioè sono idealizzate perché c’è una città cinta di mura, ma se anche ci fossero state a Foggia, nel 1700 non le avremmo mai trovate”.

“Altre incisioni che fanno vedere una zona di Foggia, quella che adesso sarebbe davanti a Porta Grande, i Tre Archi, uscendo di lì da via Arpi, dai 3 archi, sulla destra c’è il piano delle Fosse, troviamo il Sacro Tavolo, dei monaci, il popolo e però sulla sinistra in fondo si vedono la Villa Comunale di Foggia, il colonnato, sulla sinistra si vede per esempio la colonna con la croce che sta davanti a San Giovanni Battista. Queste incisioni oltre che testimoniare il culto e la fede Popolare sono anche una fonte documentaria per farci conoscere un po’ Foggia com’era ed in parte come è rimasta”

“Poi c’è un’altra incisione, per esempio dove si vede la Chiesa delle Croci e a fianco c’era il convento dei cappuccini con la Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli. Di questo convento e chiesa purtroppo oggi non c’è più niente, è rimasto solo un pezzo di muro in via Ciano, che è una parallela di via San Severo, dove si trova il Parco dell’Iconavetere”.

“Il valore di queste incisioni è duplice: c’è l’aspetto storico-religioso ma anche documentario”.

“La mostra è importante perché è un contenuto sociologico e antropologico perché sono tradizioni popolari”

“A Procida i quadrilli avevano addirittura una funzione, come se dovessero rispondere a dei quesiti. Gli uomini del posto al 90% erano tutti marinai imbarcati nelle navi, andavano fuori e allora le donne restavano sole ad aspettarli. Le mogli quindi interpellavano questi quadrilli tramite delle suore, per sapere come stavano i mariti e quando sarebbero tornati, se erano ancora vivi. Nel ‘700 e nell’800 le donne di Procida si affidavano dal punto di vista della fede alle immagini della Madonna dei Sette Veli”.

“Sul tema della Madonna dei Sette Veli ha già scritto il Prof. Renzo Infante, pubblicando come Fondazione il volume ‘La Madonna Velata’, ristampato per l’occasione. Nel contempo una professoressa di storia del Cristianesimo originaria di Procida, Gea Palumbo, ha fatto uno studio sui quadrilli sia di Procida che di Foggia. Quindi l’idea è nata da questo incontro tra la Prof.ssa Palumbo ed il Prof. Infante”.

“La mostra rimane a Foggia fino al 30 giugno, poi sarà trasferita a Procida dal 9 luglio al 9 agosto nella Chiesa di Santa Maria alle Centane di Procida”, conclude Piemontese.

A cura di Gianluigi Cutillo, 13 giugno 2022