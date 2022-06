Il Nuovo mercato ittico di Manfredonia cambia volto: importanti modifiche

MANFREDONIA (FOGGIA), 13/06/2022 – Grandi cambiamenti all’orizzonte per il Nuovo mercato ittico di Manfredonia, proprio nel momento in cui il settore si trova in uno stato di profonda crisi ed incertezza.

“II Responsabile dell’Ufficio Demanio e Lavoro Portuale del Dpt. Esercizio Porti di Manfredonia e Barletta – si legge in un documento pubblicato nel sito del Comune – rende noto che la società Produttori Ittici Manfredonia Società Cooperativa, con sede legale in Manfredonia (FG) avente ad oggetto l’occupazione e l’uso di un’area demaniale marittima di mq.11.895,00 situata al Molo di Tramontana del porto commerciale di Manfredonia allo scopo di mantenere il Nuovo Mercato Ittico, ha chiesto di modificare l’uso di alcuni ambienti per realizzare:

1. una zona adibita al ristoro degli operatori ed anche per gli esterni (Zona Ristorazione) in conto proprio e/o da dare in locazione a terzi.

2. una che serva alla lavorazione e spedizione del prodotto ittico e dei mitili in conto proprio e/o da dare in locazione a terzi;

3. un’altra per la realizzazione di 8 box prefabbricati in pannelli coibentati strutturati per poter esporre e commercializzare al dettaglio il prodotto locale in conto proprio e/o da dare in locazione a terzi. Le prime due nuove attività saranno realizzate negli ambiente esistenti del Corpo Centrale mentre la costruzione dei box avverrà nella zona esterna NE del Mercato”.