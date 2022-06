L’impresa del sipontino Davide: proverà a scalare il Monte Cervino

Statoquotidiano.it, Manfredonia (Fg), 13 giugno 2022 – Coraggio, determinazione, fisicità, tre aggettivazioni per definire Davide Ciuffreda, quarantenne sipontino che tra venti giorni proverà per la prima volta la scalata del Monte Cervino, situato tra le alpi e terza montagna per altezza in Italia.

Già, come ben rappresentato da Davide, per raggiungere la vetta in scalata a quota 4474 metri e ritorno alla base occorreranno due giorni ma dietro questa “impresa”, vi sono anni di preparazione atletica, arrampicate su pareti memo impegnative ma soprattutto una grande concentrazione mentale.

Gli ostacoli sono tanti, le condizioni climatiche che possono cambiare in un attimo, crepacci, ghiaccio ed tante insidie ed in quel momento si è soli, con il compagno di arrampicata e la montagna che ti mette a dura prova.

Salirà in coppia con un amico alpinista valdostano esperto conosciuto per caso che gli ha trasfuso letteralmente ed amplificato la passione per le arrampicate di alto livello tecnico, cominciando naturalmente da quella del Monte Cervino caretterizato dalla sua struttura morfologica terminale piradale. Questa è la prima scalata impegnativa ma il sogno sono le cime asiatiche, in primis K2, Nanga Parbat ed Everest.

La determinazione è intelligibile nello sguardo e nelle parole di Davide al quale ovviamente non mi resta che augurare grandi scalate iniziando dal maestoso Monte Cervino.

A cura di Antonio Castriotta