Manfredonia, approvato Bilancio di rendiconto gestione 2021

Negli atti del resoconto si rileva che l’Ente ha provveduto al recupero delle quote di disavanzo come da Piano di riequilibrio finanziario e, nel corso dell’esercizio 2021, non sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell’articolo 153, comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio. Pertanto, considerato che il disavanzo effettivamente ripianato è pari ad € 3.080.828,12 l’Ente ha recuperato maggior disavanzo pari ad € 678.297,33. Per quanto detto l’Ente non versa in condizioni di dissesto finanziario o di grave deficit strutturale.Si conferma, quindi, che l’Ente non versa in pericolo di situazioni critiche e continua la sua marcia verso il risanamento”.