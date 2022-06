Manfredonia, gattini appena nati chiusi in una busta e abbandonati

MANFREDONIA (FOGGIA), 13/06/2022 – “Perché, perché. Cosa vi costava lasciarli alla madre. Si può essere così vili da rinchiuderli in una busta e gettarli nei terreni?”.

E’ la domanda che si rivolge Rosa Prencipe dell’associazione “Per amore di SIRO'” “c reata – si riporta – per far fronte ai problemi di randagismo per incentivare la sterilizzazione per non dover assistere a scempi di abbandoni o morte. Ci occupiamo di stalli e adozioni di gatti e cani nel territorio”. “Urgente se qualcuno ha mamma gatto che può allattare o balia umana. Vi prego noi siamo al collasso i nostri stalli sono stracolmi”, conclude.