Intimidazioni, la solidarietà dell’Ordine degli Avvocati di Foggia al Procuratore Capo Ludovico Vaccaro

“Abbiamo appreso dagli organi di stampa della vile e squallida minaccia nei confronti del Procuratore Capo, dottor Ludovico Vaccaro. Voglio esprimere, a nome dell’intera Avvocatura foggiana, il nostro sdegno e la ferma condanna episodi come questi che, come avvocati e come cittadini, non accetteremo mai. Al dottor Vaccaro la nostra solidarietà”.

E’ quanto afferma il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia, Gianluca Ursitti, a poche ore dall’affissione, nel centro del capoluogo daunio, di diversi manifesti intimidatori e ingiuriosi ai danni del Procuratore Capo Vaccaro.