Parcheggi a pagamento e proteste dei cittadini: “Manfredonia docet”

Manfredonia (Fg), 13 giugno 2022 –…. Nel blù dipinto di blù, felice di stare quassù, ……… così recita questa immemorabile canzone del grande Domenico Modugno. Nessuno di noi manfredoniani immaginava però che questo bellissimo colore sarebbe diventato il tormentone dell’estate 2022.

Facciamo il punto della situazione su questo provvedimento dei “parcheggi a pagamento” adottato dalle istituzioni locali e sforziamoci di fare anche qualche interessante riflessione.

Nessuno mette in discussione che i fruitori di spazi pubblici adibiti a parcheggio debbano pagare questa fruibilità “pubblica” di queste superfici e contribuire in questo modo all’economia delle casse comunali. Su questo, sia chiaro, non ci sono dubbi o contrarietà.

I problemi nascono quando scendiamo nei dettagli e cominciamo ad analizzare il regolamento e tutte le tipologie di tariffe. Prezzi da “Montecarlo” e caos totale.

Non voglio scendere nei dettagli dei provvedimenti adottati per regolamentare e attivare questa decisione ne da dove sia partita e da chi istituita.

Mi piace invece discutere di come Manfredonia ha reagito.

La reazione di tutta la cittadinanza ha stupito anche me.

Con grande “aplomb e nonchalance” la città ha dato la sua risposta boicottando e snobbando il provvedimento.

Una forma di protesta delicata ma con un messaggio forte e chiaro ovvero “vogliamo pagare ma non possiamo pagare questi prezzi”. Rivedete tutto al più presto.

Questa forma, di protesta, scelta da quasi tutta la popolazione, sta avendo anche altre interessanti evoluzioni:

L’aria della città è meno inquinata perché si circola di meno in auto;

C’è più spazio per i pedoni;

La gente cammina di più con importanti risvolti sulla propria salute;

Ci sono interessanti risvolti economici in famiglia perché si consumano meno carburanti;

Si socializza di più e il senso di comunità unita ,non solo nella protesta, si rafforza;

I negozi di quartiere hanno una “boccata di ossigeno” perché più vicini e più comodi.

Sicuramente ci sono anche delle note negative ma in questa sintetica analisi e discussione preferisco vedere solo gli aspetti positivi.

La protesta sicuramente continuerà avendo i suoi molteplici effetti su queste imposizioni impopolari imposte dall’alto.

Questa è la forma di protesta più democratica e civile che c’è. Un tempo si chiamava “boicottaggio”.

E’ la protesta che prediligo, da sempre.

MANFREDONIA DOCET. EVVIVA MANFREDONIA.

In nome del popolo italiano.

Buona giornata a tutti.

A cura di Francesco Palmieri