Rosario Cusmai: “Insieme per Capitanata e il civismo forze aggregatrici”

Statoquotidiano.it, 13 giugno 2022. “Gli esiti delle elezioni amministrative in provincia di Foggia sono positivi. Insieme per la Capitanata, il movimento civico del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, contribuisce alla vittoria in numerosi Comuni della provincia chiamati ad eleggere i nuovi sindaci e consiglieri comunali”. Così Rosario Cusmai, dirigente del movimento. “Il civismo si dimostra ancora una volta forza aggregatrice e capace di rappresentare le istanze dei territori attraverso i propri candidati e continuerà a farlo attraverso il lavoro degli eletti ai quali esprimiamo le nostre felicitazioni e l’augurio di un proficuo lavoro”.

“ Auguriamo buon lavoro ad Alessandro Nobiletti- prosegue Cusmai- neo sindaco di Ischitella e Giovanni Di Francesco, nuovo sindaco di Castelluccio dei Sauri. Così come ai sindaci uscenti che sono stati riconfermati quali: Pierpaolo D’Arienzo a Monte Sant’Angelo, Rocco Di Brina a Carpino, Diego Iacono a Chieuti, Carmine D’Anelli a Rodi Garganico, Lucilla Parisi a Roseto Valfortore e Domenico Iavagnilio a Motta Montecorvino”.