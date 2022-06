“Strada Facendo”: “Continua la marcia verso il risanamento”

MANFREDONIA (FOGGIA), 13/06/2022 – “Oggi siamo stati chiamati a votare il rendiconto di una gestione appartenuta esclusivamente alla gestione commissariale che ci ha preceduto e dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al rendiconto emerge che l’ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario.

A ciò si aggiunga che il responsabile del servizio finanziario, al quale va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto, in un periodo di così particolare crisi economica e sociale, ha adottato quanto previsto dal regolamento di contabilità per lo svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari. Negli atti del resoconto della gestione si rileva che l’ente ha provveduto al recupero delle quote di disavanzo da piano di riequilibrio finanziario e, nel corso dell’esercizio 2021, non sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell’art.153, comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio.

Quindi, si conferma che l’ente non versa in pericolo di situazioni critiche e continua la sua marcia verso il risanamento. Tanto viene confermato anche dalla circostanza che nel 2021 c’è stato il pieno rispetto della regolarità dei rapporti finanziari tra l’Ente locale e il concessionario della riscossione ( ai sensi dell’art. 239, co. 1, lett. c), del TUEL), e non sono state rilevate irregolarità tale da suggerire misure correttive. Infatti, il concessionario ha riversato il riscosso nel conto di tesoreria dell’Ente locale con la periodicità stabilita dall’art. 7, co. 2, lett. gg-septies) del d.l. n. 70/2011, convertito dalla l. n. 106/2011 e s.m.i. Circostanza in netta discontinuità con il passato, caratterizzato dalle allegre e salate gestioni delle amministrazioni precedenti, culminate con la risoluzione del contratto con la società “Gestione Tributi”.

In conclusione. La principale funzione del rendiconto è quella di misurare, in termini di valore, una serie di grandezze quantitative e qualitative, al fine di rendere conto dell’attuazione dei programmi e dei progetti. E le informazioni che si ricavano dalla lettura dell’atto in questione servono a precisare la visione della lettura di un ampio sistema informativo che restituisce, tra le altre, informazioni destinate alla valutazione della maggiore o minore convenienza di certe scelte politiche e dei relativi programmi.

Certo, la gestione commissariale del bilancio dell’ente ha valorizzato le attività di risanamento delle finanze a volte non tenendo conto della precarietà delle condizioni sociali e delle opportunità fornite dalla legislazione nazionale, come ad esempio la mancata stabilizzazione dei lavoratori LSU senza alcun onere aggiuntivo per le casse comunali. Inoltre, l’attivazione di un contratto come quello dalla sosta a pagamento è stato formulato con l’esclusivo obiettivo di incassare somme senza tener conto delle esigenze della popolazione.

Questa maggioranza ha sin da subito posto in essere tutte quelle iniziative per andare incontro ai bisogni della popolazione con l’approvazione in tempi rapidi degli strumenti di pianificazioni finanziari e strutturali, come quello del personale e le linee programmatiche di mandato che ne sono un esempio concreto”.