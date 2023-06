Addio a Berlusconi: Gatta vola a Milano per rendere omaggio al presidente

Foggia – L’onorevole Giandiego Gatta è in viaggio verso Milano per onorare la memoria del presidente Silvio Berlusconi, una perdita significativa per l’Italia.

Parlando della triste notizia, l’onorevole Gatta ha dichiarato: “Vi comunico che mercoledì 14 giugno alle ore 19 presso la Chiesa dell’Immacolata a Foggia, la messa celebrata sarà anche in suffragio del nostro Presidente. Per chi vuole, ci vediamo domani.”

L’onorevole Gatta si unirà alla famiglia Berlusconi per esprimere il suo cordoglio e rappresentare tutti gli abitanti della capitanata.

“La figura del presidente Berlusconi rimarrà un punto di riferimento nel panorama politico del nostro paese, e il suo contributo alla politica estera continuerà ad essere ricordato.”