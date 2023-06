Casa Sollievo, l’ortopedico Gorgoglione nominato Segretario SICV&GIS

Medico in Casa Sollievo della Sofferenza da 35 anni, Franco Gorgoglione ha dedicato la sua carriera al miglioramento della qualità di vita dei pazienti affetti da patologie vertebrali. La sua nomina come Segretario sottolinea l’impegno , personale e dell’intera equipe medica da lui guidata, nel promuovere la ricerca, l’innovazione e la condivisione delle migliori pratiche nel campo della chirurgia vertebrale .

Impegno premiato anche nel corso del recente Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia Vertebrale tenutosi a Torino, dove gli ortopedici Felice Barletta e Andrea Perna, medici di Ortopedia e Traumatologia nell’Ospedale di San Pio, hanno vinto il premio come migliore e-poster per lo studio “Il ruolo della Procalcitonina sierica nel management dei pazienti con spondilodiscite piogenica in un setting emergenziale“.

Lo studio, frutto di una preziosa collaborazione con il Policlinico Gemelli di Roma, ha ottenuto anche la pubblicazione sulla rivista scientifica “European Review for Medical and Pharmacological Sciences“.