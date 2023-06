“Dedicare un impianto sportivo comunale in memoria del prof. Italo Caratù di Manfredonia”

Manfredonia – Sono trascorsi dieci anni dalla dipartita dell’amico, prof. Italo Caratù.

Nato a Roma il 25 febbraio 1943, il prof. Caratù, ha rappresentato per più di mezzo secolo lo sport a Manfredonia. Padre premuroso di quattro figli, conseguì la laurea in Scienze Motorie presso l’ISEF di Napoli.

Bravo ginnasta, si cimentò in giovane età anche come calciatore, nelle file del Casoria, nell’Internapoli e Napoli Calcio.

Per anni, è stato bravo docente presso la Facoltà di Scienze Motorie all’Università di Foggia. Ha tenuto l’incarico, di presidente della Polisportiva Salvemini, una delle più importanti realtà sportive di Capitanata degli anni ’80, creata dall’imprenditore edile Michele Salvemini e coadiuvata dai calciatori Donato di Bari e Rosario Facciorusso e da Antonio Totaro, che hanno dato vita nel tempo a una fucina di giovani calciatori di livello.

Il prof. Caratù, negli anni ’80, ha ricoperto l’incarico di consigliere comunale.

E’ stato animatore e organizzatore del Carnevale Dauno nelle edizioni del ’94-’95, nel corso dei quali assunse l’incarico di Direttore Artistico, e di eventi culturali di livello nazionale e di meeting sportivi importanti. E’ stato, altresì, l’ideatore e allestitore di importanti manifestazioni culturali delle quali vogliamo ricordare: “Miss Gargano”, “Bellezza Mediterranea”, “Memorial Morcaldi”, “Un goal per Padre Pio”, “Serenata Celeste”, proiettando la nostra Città a livello nazionale con alcuni eventi trasmessi su Rete 4 ed altre emittenti televisive nazionali.

Nel giugno 1997, nella manifestazione “Miss Gargano – Bellezza Mediterranea”, che ebbe luogo sul Molo di Ponente di Manfredonia, riuscì a portare come ospite d’onore nella nostra Città, Alberto Sordi (uno dei più grandi attori italiani).

In quella occasione, il prof. Caratù, premiò personalmente, oltre il celebre attore italiano, l’attrice Maria Grazia Cucinotta, Valeria Marini e Natalia Estrada. Sempre Caratù, In alcune occasioni, ha organizzato eventi culturali, fuori regione, in Città e location di prestigio, come quella allestita nell’estate del 2008 a Porto Recanati.

Manifestazione, di livello nazionale, sotto il nome di “Fascia d’Oro”, nella celebre arena dedicata al grande tenore “Beniamino Gigli”, gremita di pubblico, dove Italo, ci diede la possibilità di esibirci in qualità di animatori e di cantare i motivi del nostro Carnevale.

Tra gli incarichi importanti a livello sportivo, tenuti dal prof. Caratù, la nomina per anni di Consigliere Regionale del Comitato Pugliese della FIGC.

Il prof. Caratù, che è stato nel corso della sua vita, persona eclettica e piena di iniziative, va ricordato soprattutto per il suo grande impegno nello sport, in favore della sua amata Manfredonia e per l’instancabile perseguimento e insegnamento a tanti giovani che si sono cimentati nel tempo nelle varie discipline sportive, ai quali ha trasmesso i valori fondamentali dello sport, quali: il rispetto, il sacrificio, la passione, la lealtà e l’impegno senza mai demordere per emergere in qualsiasi competizione sportiva.

L’amico, prof. Italo Caratù, ci ha lasciati il 13 marzo 2013, in seguito a un terribile mare incurabile.

Va detto infine, che Il prof. Caratù, precursore dei tempi per la organizzazione di eventi sportivi e culturali di grande livello, nonostante abbia dato tantissimo a Manfredonia, non sempre la nostra Città ha saputo cogliere le sue idee, tanto da costringerlo a organizzare manifestazioni in altre località.

Pertanto, Franco Rinaldi e Lello Castriotta in arte “I Forbicioni” (ma a nome anche di tanti altri sipontini, sportivi e non, che hanno conosciuto e apprezzato le doti del prof. Italo Caratù), chiediamo all’attuale Amministrazione Comunale di dedicare un Impianto Sportivo Comunale in ricordo del prof. Italo Caratù, per il suo grande impegno profuso nel corso della sua vita in favore dello Sport a Manfredonia.

QUANDO ITALO, SALVO’ LA VITA AL PORTIERE DEL MATTINATA NICOLA MANTUANO

Voglio ricordare un episodio, di cui fu protagonista il prof. Caratù, durante un torneo di calcio amatoriale a Mattinata negli anni ’70. Mentre era in corso la partita, tra la squadra di calcio locale e quella del S.Michele di Manfredonia, il coraggioso portiere del Mattinata, Nicola Mantuano, durante un’azione sotto porta, fu involontariamente colpito al volto da una ginocchiata, dal nostro centravanti Giovanni Osbello.

Il prof. Caratù, che giocava nella squadra del S.Michele, novello professore di Scienze Motorie, intervenne immediatamente e riuscì a salvare la vita a Mantuano, tirando con grande difficoltà, la lingua che purtroppo si era ritratta nella gola del portiere.

Quest’ultimo, a causa del colpo ricevuto, aveva perso i sensi e stava soffocando.

Furono momenti di grande paura e concitazione, che non ho mai dimenticato, perché anch’io (Franco Rinaldi) ero presente, perché giocavo nella squadra di calcio del S.Michele.

A cura di Franco Rinaldi e Lello Castriotta

