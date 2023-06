La “generazione Berlusconi” di Foggia, Di Mauro: “Abbiamo iniziato con lui”

Foggia, 13 giugno 2023. Il leader non c’è più, ora si apre il tema di come sarà Fi senza l’uomo con cui il partito si identificava, in cui “le correnti” erano roba da prima repubblica, come i congressi, le vecchie sezioni, le liturgie che, se sono trapassate, lo devono al tempo e al nuovo stile impresso dal 1994.

Eppure qualcosa del genere si intravede nella compagine pugliese. Quelli che fanno riferimento ad un’area di Tajani e quelli con un filo diretto con Berlusconi, il nuovo legame con Mauro D’Attis, rinsaldato dalla vittoria di Brindisi, dopo un periodo di quasi divorzio con la Puglia passando dalla storia di Raffaele Fitto, l’area più conservatrice, segno distintivo di Fdi, e quella più liberista, che finora hanno convissuto senza argomentare su una linea.

Da una parte il fronte di Italia Viva, Azione, dall’altra il centro, moderato cattolico: dove concentrarsi, chissà.

Ma i berlusconiani non assecondano alcuna ricostruzione di questo genere. “È il momento del dolore, del ricordo, abbiamo perso un padre, il simbolo, l’uomo che ci aveva abituato alla sua presenza anche nei momenti più difficili”.

Raffaele Di Mauro commenta la scomparsa del capo del partito. Dal 2000, da quando cioè è diventato il responsabile del movimento giovanile, oggi coordinatore provinciale, non ha mai lasciato gli azzurri.

Eppure, negli ultimi anni, tanti sono stati in Capitanata quelli che hanno scelto altri approdi dopo essere passati dalle file forziste.

Perché in 30 anni di storia politica cambiano tante cose, e ricostruire il primo nucleo di Fi a Foggia è come ripercorrere un pezzo della storia della città, della Capitanata e della Puglia.

Inutile, o quasi, chiedere di prospettive del partito, “verticistico”, in cui Berlusconi decideva tutto. “Con il passar del tempo la struttura di Fi diceva la sua dopo aver sentito lui, la sua visione”, precisa Di Mauro ma, nella sostanza, Fi era Berlusconi.

“Prima i partiti erano congressuali e correntizi, lui ha creato la ‘generazione Berlusconi’, gente che ha iniziato a fare politica con lui, che andava a prendere il kit del forzista perfetto a Roma o a Milano, che ha messo il suo nome nel simbolo del partito e in molti lo hanno seguito. Restano i suoi valori, la difesa della libertà, il cattolicesimo liberale, i valori di libertà ed europeismo”. Nomi ne abbiamo per ricordare i primi periodi di Fi a Foggia? Non solo, anche chicche:

“Eravamo a villa Gernetto con 50 giovani da lui selezionati. Camminavamo fra le statue di Napoleone Bonaparte e io dovevo andar via, correre a prendere il treno. ‘Scrivimi’, mi disse Berlusconi. E io: ‘Perché?’ ‘Per darmi consigli’. Insomma, chiedeva e accettava consigli da noi”.

Di Mauro torna indietro, al primo segretario provinciale di Fi a Foggia, Sario Masi, ricorda il nucleo giovani con Silvia Pellegrini e Michaela Di Donna, il vicesindaco, insieme a Paolo Agostinacchio, Tonio Leone, di Manfredonia, già parlamentare. In ogni ambito candidati di Fi, Albertino Cicolella alla Provincia, i consiglieri regionali eletti, Enrico Sanataniello, il senatore Carmelo Morra, gli ingressi dalla Cdl con Fitto e Tarquinio, Guido Viceconte, coordinatore regionale della Puglia che veniva dal Molise.

Nostalgia? “Sono 20 anni della mia vita, potrei scrivere un libro su Fi”.

Paola Lucino, 13 giugno 2023