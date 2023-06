“Si è rafforzata la lotta alla criminalità che resta la causa principale della nostra povertà.

Come si è visto ieri sera a Palazzo Dogana, nell’affollato convegno organizzato dal presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti con il Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Puglia , Giuseppe Catalano, e il Commissario Straordinario del Governo della ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise, Manlio Guadagnuolo, in cui abbiamo coinvolto il commissario straordinario del Comune di Foggia, il prefetto Vincenzo Cardellicchio, c’è un sistema istituzionale che sa fare lavoro di squadra e dare sostegno alle buone scelte di impresa. Insomma ci sono tutte le condizioni per fare assieme un salto in avanti”.