Albano Carrisi ha deciso di intervenire sui social per smentire le preoccupanti voci riguardanti il suo stato di salute. Negli ultimi giorni, infatti, erano circolate notizie allarmanti sul suo presunto peggioramento.

Indossando il suo tradizionale panama bianco e posizionandosi all’ingresso della sua abitazione a Cellino San Marco, con alle spalle una scultura di un grande cavallo pezzato bianco e nero, Al Bano ha pubblicato un breve video sul suo profilo Instagram per tranquillizzare i fan: “Hanno diffuso la notizia che stavo per morire, ma io non ne sapevo nulla.”

Il cantante ha esordito nel video dicendo: “Ancora una volta prigioniero di una fake news, una schifezza di notizia. Voglio rassicurare tutti i miei fan che, grazie a Dio, sto bene, e posso dimostrarlo. E grazie a Dio il lavoro è tanto e posso assolverlo alla grande.”

Al Bano ha poi espresso il suo disappunto verso chi ha diffuso queste notizie false: “Si commentano da sole queste notizie che fanno veramente schifo.” Concludendo il video, ha salutato il suo pubblico con un messaggio affettuoso: “Da Cellino San Marco un grande abbraccio carico di felicità.”

Numerosi fan hanno commentato il video, manifestando affetto e piena solidarietà al cantante.

Lo riporta Ansa.it