“La provocazione è partita dai deputati del M5S che hanno fatto gestacci e cantato ‘Bella Ciao’ in Aula,” ha dichiarato Andrea Crippa, vicesegretario della Lega, commentando la rissa avvenuta martedì a Montecitorio. “Il comunismo ha fatto migliaia di morti. ‘Bella Ciao’ richiama il comunismo, un periodo tragico, nero e oscuro della storia. Tra la ‘Decima Mas’, un corpo di incursori della Marina Militare, e il comunismo che ha fatto migliaia di morti, penso che richiamare il comunismo sia peggio che richiamare degli incursori della Marina”, ha aggiunto. Le opposizioni hanno reagito gridando: “Fuori i fascisti”.

Secondo Crippa, “gente come Donno dovrebbe stare in un circo, non in Parlamento. Le botte? Lui ci ha provocato, voleva aggredire il ministro Calderoli, continuava a fare gesti e segni. Cercare di tirare pugni è sbagliato, ma ci sono parlamentari che dovrebbero stare in un circo. Il Movimento 5 Stelle evidentemente è deluso e nervoso per i risultati elettorali delle europee e quindi si sfoga provocando la maggioranza”.

La Russa: “Un harakiri durante il G7” – “Non importa di chi sia la colpa, ma sottolineo che, invece di mostrare un’Italia conscia del proprio ruolo e della propria importanza durante il G7, stiamo dando un’immagine peggiore del solito. Mi sembra un harakiri”. Così ha commentato Ignazio La Russa, presidente del Senato.

Le opposizioni: “Fuori i fascisti” – Le opposizioni si sono alzate in piedi, urlando ‘Vergogna!’ e cantando ‘Bella Ciao’ in Aula dopo che il deputato M5S Ricciardi ha attaccato il numero due della Lega, Crippa. Alcuni hanno sventolato il tricolore. Dopo la sospensione dell’Aula, si è sentito il coro “Fuori i fascisti dal Parlamento”.

Lo riporta TGCOM24.