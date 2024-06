Bullismo a scuola a Bari, 18 mesi di reclusione per le minacce alla madre di una vittima

BARI – Ridotta a 18 mesi di reclusione (dai 2 anni e 6 mesi inflitti in primo grado) la condanna nei confronti del pregiudicato 54enne che da novembre 2021 e per alcuni mesi avrebbe perseguitato, con telefonate e appostamenti, la mamma di una studentessa dell’istituto Majorana nel quartiere San Paolo. La donna vittima di stalking – sarebbe stata questa la ragione dell’insistenza dell’imputato – avrebbe dato una testata alla presunta «bulla» di sua figlia 14enne e, dopo questo episodio, sarebbero iniziati i comportamenti persecutori da parte dell’uomo, ex compagno della mamma della presunta «bulla».

Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.