Castello di Manfredonia: Un Patrimonio Dimenticato - Chiuso la Domenica Mattina e Ingresso Contingentato. Uno dei gioielli storici di Manfredonia, il maestoso Castello, si trova al centro di una controversia che lascia residenti e turisti profondamente delusi. Nonostante la sua importanza storica e culturale, il Castello di Manfredonia è inspiegabilmente chiuso al pubblico la domenica mattina, il momento della settimana in cui molti potrebbero finalmente avere l'opportunità di visitarlo. Ma le problematiche non finiscono qui. Anche quando il castello è aperto, l'ingresso è contingentato, rendendo l'accesso un vero e proprio incubo per chi desidera immergersi nella storia di questa struttura affascinante. Il limite di visitatori sembra una misura sproporzionata, soprattutto considerando l'ampio spazio del castello che potrebbe accogliere più persone in sicurezza. Ad aggravare ulteriormente la situazione, la comunicazione ufficiale è praticamente inesistente. I visitatori si trovano spesso a brancolare nel buio, senza informazioni chiare e aggiornate sugli orari di apertura o sulle modalità di accesso. Non esistono cartelli informativi adeguati né aggiornamenti tempestivi sui canali digitali. A completare questo scenario desolante, il castello non ospita eventi culturali o attività significative. Un patrimonio di tale rilevanza storica e turistica è lasciato a languire senza sfruttare il suo potenziale. È inaccettabile che un luogo così importante venga gestito in maniera così approssimativa. È tempo che le autorità locali prendano seri provvedimenti per valorizzare e rendere accessibile questo tesoro della nostra città.